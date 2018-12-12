2018-12-12T13:55:44+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Ползунова пьяный мужчина чуть не зарезал соседку

Он был задержан и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства
Мария ВЛАСОВА
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В Туле на ул. Ползунова пьяный мужчина чуть не зарезал соседку. Сообщение о ЧП поступило на пульт централизованной охраны Росгвардии по г. Туле.

По прибытию на место происшествия сотрудники услышали крики женщины о помощи. 32-летней тулячке с ножевым ранением в области грудного отдела была оказана доврачебная помощь и вызвана карета скорой помощи.

Подозреваемым сосед женщины. Он пытался оказать сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, но был задержан и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. 56-летний мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения.

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