Автобусные экскурсии по новогодней Туле: расписание
Познакомиться с историей Тулы и ее праздничными традициями, увидеть самые интересные архитектурные памятники и принарядившиеся к Новому году улицы, а так же попытать удачу в розыгрыше билетов на выставку в Доме Крафта "9га: Тула в поисках центра" можно прокатившись на тульском экскурсионном автобусе.
Участники экскурсии посетят резиденцию легендарного Левши, которая расположилась на ремесленном дворе «Добродей» и смогут принять участие в мастер-классах: от составления собственного чайного купажа до чеканки монет.
Цена билета на автобусную экскурсию: 200 р. (участие в мастер-классе оплачивается отдельно).
Отправление от музей "Тульские самовары" (ул. Менделеевская, 8).
Билеты продаются в кассе Старой тульской аптеки (пр-т Ленина, 27).
Длительность экскурсии: 2 часа.
Телефон для справок: +7 (4872) 70-40-58, телефон для бронирования: +7 (4872) 31-26-61.
Даты и время рейсов:
15 декабря (13:00 и 16:00);
22 декабря (13:00 и 16:00);
23 декабря (13:00 и 16:00);
29 декабря (13:00 и 16:00);
30 декабря (13:00 и 16:00).
14 декабря во дворе между Домом Крафта и Домом Белявского будут появляться арт-объекты, посвящённые Новому году, Туле и вообще Человеку, находящемуся в состоянии праздника. С арт-объектами можно и нужно сфотографироваться, а дети с радостью поиграют в снежки и погоняют голубей. Вход свободный.
15 декабря в 12:00 делаем популярное в XIX веке елочное украшение «Бонбоньерка» из грецкого ореха. Мастер-класс платный: 300 руб. – взрослые, 150 руб. - дети, учащиеся, пенсионеры.
Подробности: +7 (4872) 31-26-61.
22 декабря в 12:00 делаем новогодний картонаж. Все выкройки и рисунки взяты из руководств XIX века. Мастер-класс платный: 300 руб. – взрослые, 150 руб. - дети, учащиеся, пенсионеры.
Подробности: +7 (4872) 31-26-61.
29 декабря в 12:00 делаем игрушку на елку из ваты. Мастер-класс платный: 300 руб. – взрослые, 150 руб. - дети, учащиеся, пенсионеры.
Подробности: +7 (4872) 31-26-61.
2-9 января детские спектакли от арт-площадки БАРАБАН с новогодними подарками. Цена: 400р.
Подробности по телефону:
8 (960) 603-22-00 (Полина Шатохина)