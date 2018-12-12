Автобусные экскурсии по новогодней Туле: расписание

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-12T13:47:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Познакомиться с историей Тулы и ее праздничными традициями, увидеть самые интересные архитектурные памятники и принарядившиеся к Новому году улицы, а так же попытать удачу в розыгрыше билетов на выставку в Доме Крафта "9га: Тула в поисках центра" можно прокатившись на тульском экскурсионном автобусе.

Участники экскурсии посетят резиденцию легендарного Левши, которая расположилась на ремесленном дворе «Добродей» и смогут принять участие в мастер-классах: от составления собственного чайного купажа до чеканки монет.

Цена билета на автобусную экскурсию: 200 р. (участие в мастер-классе оплачивается отдельно).

Отправление от музей "Тульские самовары" (ул. Менделеевская, 8).

Билеты продаются в кассе Старой тульской аптеки (пр-т Ленина, 27).

Длительность экскурсии: 2 часа.

Телефон для справок: +7 (4872) 70-40-58, телефон для бронирования: +7 (4872) 31-26-61.

Даты и время рейсов:

15 декабря (13:00 и 16:00);

22 декабря (13:00 и 16:00);

23 декабря (13:00 и 16:00);

29 декабря (13:00 и 16:00);

30 декабря (13:00 и 16:00).

14 декабря во дворе между Домом Крафта и Домом Белявского будут появляться арт-объекты, посвящённые Новому году, Туле и вообще Человеку, находящемуся в состоянии праздника. С арт-объектами можно и нужно сфотографироваться, а дети с радостью поиграют в снежки и погоняют голубей. Вход свободный.

15 декабря в 12:00 делаем популярное в XIX веке елочное украшение «Бонбоньерка» из грецкого ореха. Мастер-класс платный: 300 руб. – взрослые, 150 руб. - дети, учащиеся, пенсионеры.

Подробности: +7 (4872) 31-26-61.

22 декабря в 12:00 делаем новогодний картонаж. Все выкройки и рисунки взяты из руководств XIX века. Мастер-класс платный: 300 руб. – взрослые, 150 руб. - дети, учащиеся, пенсионеры.

Подробности: +7 (4872) 31-26-61.

29 декабря в 12:00 делаем игрушку на елку из ваты. Мастер-класс платный: 300 руб. – взрослые, 150 руб. - дети, учащиеся, пенсионеры.

Подробности: +7 (4872) 31-26-61.

2-9 января детские спектакли от арт-площадки БАРАБАН с новогодними подарками. Цена: 400р.

Подробности по телефону:

8 (960) 603-22-00 (Полина Шатохина)