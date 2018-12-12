Система оповещения населения Тульской области признана эффективной

12 Дек. 11:51 2018-12-12T11:51:49+03:00

Эффективность модернизированной системы подтвердилась во время годовой проверки

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11 декабря 2018 года, в Туле прошли государственные испытания реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории Тульской области (РАСЦО).

РАСЦО является составной частью системы управления гражданской обороной и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечивает своевременную передачу информации и сигналов оповещения до населения в случае возникновения различных происшествий.

Завершена работа, проводившаяся в Тульской области в течение 2017-2018 годов. Областная система оповещения переведена на современные программно-технические средства, повысилась надежность работы и отказоустойчивость, появилась возможность речевого оповещения населения.

Эффективность модернизированной системы подтвердилась во время годовой проверки 5 декабря текущего года.