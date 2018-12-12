УМВД и Росгвардия проверили готовность работы патрулей в местах проведения новогодних мероприятий
Фото: УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
Правоохранительные органы региона обеспечивают общественный порядок в новогодней столице России.
Ранним утром, 12 декабря 2018 года, УМВД России по Тульской области и Управление Росгвардии организовали совместную проверку готовности работы патрулей в местах скопления граждан и проведения праздничных мероприятий.
Руководители ведомств ориентировали наряды ППС, ДПС, участковых и подразделения вневедомственной охраны и общественников на профилактику и раскрытие преступлений и правонарушений.