УМВД и Росгвардия проверили готовность работы патрулей в местах проведения новогодних мероприятий

СЕГОДНЯ 11:17 2018-12-12T11:17:54+03:00

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Правоохранительные органы региона обеспечивают общественный порядок в новогодней столице России.

Ранним утром, 12 декабря 2018 года, УМВД России по Тульской области и Управление Росгвардии организовали совместную проверку готовности работы патрулей в местах скопления граждан и проведения праздничных мероприятий.

Руководители ведомств ориентировали наряды ППС, ДПС, участковых и подразделения вневедомственной охраны и общественников на профилактику и раскрытие преступлений и правонарушений.