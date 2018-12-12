2018-12-12T11:14:18+03:00
Общество

На неубранный снег туляки могут пожаловаться через сервис «Реши проблему»

Срок устранения замечаний по данным обращениям не превышает 2-х суток с момента поступления.
Виктория ЯКУШИНА
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На сервис «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71» поступают обращения граждан через интернет, а также через ЕДДС города Тулы.

Каждая заявка закрывается с обязательным выходом на место и фотофиксацией результатов выполненных работ.

Всего за зимний период на сервис поступило 84 обращения по городским территориям, на данный момент исполнено 62. Нарушений сроков нет.

Телефоны ЕДДС:

8(4872) 47-20-34, 8(4872) 47-20-37;

Сервис «Реши проблему»:

or71.ru/solve/

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