На неубранный снег туляки могут пожаловаться через сервис «Реши проблему»
Срок устранения замечаний по данным обращениям не превышает 2-х суток с момента поступления.
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На сервис «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71» поступают обращения граждан через интернет, а также через ЕДДС города Тулы.
Каждая заявка закрывается с обязательным выходом на место и фотофиксацией результатов выполненных работ.
Всего за зимний период на сервис поступило 84 обращения по городским территориям, на данный момент исполнено 62. Нарушений сроков нет.
Телефоны ЕДДС:
8(4872) 47-20-34, 8(4872) 47-20-37;
Сервис «Реши проблему»:
or71.ru/solve/