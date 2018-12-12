2018-12-12T11:11:26+03:00
Происшествия

Житель Ефремова осужден за хранение конопли на холодильнике

Ему назначено наказание за содеянное
Виктория ЯКУШИНА
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39-летний житель города Ефремова Тульской области осужден за наркопреступление.

Как выяснилось, период с 1 сентября по 1 октября 2017 года, мужчина около одного из домов города Ефремова, среди сорной растительности, увидел куст дикорастущей конопли.

Он сорвал листья, верхушечную часть и в кармане одежды принес домой, где сохранил в пластиковом контейнере на холодильнике. Там части растений и нашли правоохранители.

Согласно заключению эксперта масса наркотического средства каннабис (марихуана) в высушенном состоянии составила 7 грамм, что является значительным размером.

Житель Тульской области полностью признал свою. Ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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