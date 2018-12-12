2018-12-12T10:45:39+03:00
Происшествия

В Тульской области осудили мужчину за оскорбления в соцсети

Ему назначено наказание в виде штрафа
Виктория ЯКУШИНА
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Житель Тульской области обратился в ефремовскую прокуратуру и сообщил, что в соцсети "Вконтакте" его оскорбил некий гражданин.

Межрайонной прокуратурой была проведена проверка по обращению. Выяснилось, что 28 сентября 2018 года обидчик прислал туляку сообщение с бранными (неприличными) словами. Этим он оскорбил мужчину и унизил его честь и достоинство.

В результате, прокуратурой в мировой суд было направлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Автор неприличного сообщения свою вину признал полностью.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 16 мужчина был признан виновным в содеянном. Ему назначено наказание в виде штрафа 1 000 рублей.

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