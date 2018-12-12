Драка возле кафе: туляк сломал мужчине несколько костей одним ударом

12 Дек. 10:28 2018-12-12T10:28:29+03:00

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29-летний житель Тулы заключен под стражу на два месяца. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Иницидент с участием мужчины произошел подним вечером 28 ноября 2018 года. Возле кафе на улице Вильямса он один раз ударил потерпевшего кулаком в лицо, причинив перелом теменной кости, перелом костей орбиты и перелом костей носа.

По ходатайству следственных органов 29-летний мужчина заключен под стражу.

Ход следствия по делу в прокуратуре Пролетарского района Тулы находится на контроле.