2018-12-12T10:28:29+03:00
Происшествия

Драка возле кафе: туляк сломал мужчине несколько костей одним ударом

Туляк заключен под стражу
Виктория ЯКУШИНА
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29-летний житель Тулы заключен под стражу на два месяца. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Иницидент с участием мужчины произошел подним вечером 28 ноября 2018 года. Возле кафе на улице Вильямса он один раз ударил потерпевшего кулаком в лицо, причинив перелом теменной кости, перелом костей орбиты и перелом костей носа.

По ходатайству следственных органов 29-летний мужчина заключен под стражу.

Ход следствия по делу в прокуратуре Пролетарского района Тулы находится на контроле.

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