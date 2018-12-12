Ночью улицы Тулы от снега убирали 85 машин

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-12T10:15:44+03:00

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В ночь с 11 на 12 декабря в Туле снег вывозили по 10 адресам.

В уборке городских территорий ночью было задействовано 85 единиц техники.

Дороги прочищали и обрабатывали реагентом 40 КДМ, 8 МТЗ и 5 грейдеров.

Еще 32 единицы спецтехники были задействованы в работах по благоустройству и вывозу снега.

Снег собирали и вывозили с ул. Октябрьской (от ул. Токарева), пр-та Ленина (от ул. Первомайской от пос. Менделеевский), Красноармейского пр-та, пр-та Ленина (от ул. Советской до ул. Л. Толстого, обе стороны), ул. Менделеевской, Союзной, ул. Октябрьской (от ул. Мосина до Пузакова), ул. Советской (от Зареченского моста до Чулковского моста), Центрального и Учетного переулков.

Сегодня днем, 12 декабря 2018 года, работы по уборке продолжаются.