2018-12-12T10:10:29+03:00
Спорт

На Губернском катке в Туле пройдет чемпионат по хоккею среди дворовых команд

Чемпионат состоится уже в феврале 2019 года
Виктория ЯКУШИНА
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На Губернском катке в Туле планируется провести чемпионат по хоккею среди дворовых команд. Эту идею, озвученную на встрече с гражданским активом, поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В планах организовать чемпионат уже в феврале 2019 года. О формате еще подумают, так как дворовых команд в регионе достаточно. Наградой для победителей чемпионата станет игра с легендарной звездной командой советского хоккея.

- Все они мои добрые друзья. Так что такой чемпионат обязательно проведем, – прокомментировал Алексей Дюмин.

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