Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравли туляков с Днем Конституции РФ
12 декабря в России отмечается День Конституции. С праздником туляков поздравляют мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Евгений Авилов.
В их послании горожанам сказано:
- Сегодня исполняется 25 лет со знаменательного дня, когда мы, россияне, сделали выбор, определяющий вектор развития всего государства, – всенародным голосованием приняли Конституцию Российской Федерации! Это стало началом новой государственности и демократических преобразований, символом независимости и могущества России, основой наших прав и свобод.
Каждый из нас – гражданин великой державы, каждого из нас защищает Закон! Все мы, живя в свободной стране, хотим видеть Тулу процветающей. И потому долг каждого– знать и четко соблюдать заложенные в Конституции нормы, вносить достойный вклад в развитие малой Родины, созидать на общее благо.
В День Конституции желаем вам веры в будущее и мирного неба над головой! Пусть Россия всегда будет сильной!
Счастья, добра и любви! Успехов во всех начинаниях на благо города-героя Тулы! Вместе мы можем многое.