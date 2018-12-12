Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравли туляков с Днем Конституции РФ

12 Дек. 09:56 2018-12-12T09:56:12+03:00

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12 декабря в России отмечается День Конституции. С праздником туляков поздравляют мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Евгений Авилов.

В их послании горожанам сказано:

- Сегодня исполняется 25 лет со знаменательного дня, когда мы, россияне, сделали выбор, определяющий вектор развития всего государства, – всенародным голосованием приняли Конституцию Российской Федерации! Это стало началом новой государственности и демократических преобразований, символом независимости и могущества России, основой наших прав и свобод.

Каждый из нас – гражданин великой державы, каждого из нас защищает Закон! Все мы, живя в свободной стране, хотим видеть Тулу процветающей. И потому долг каждого– знать и четко соблюдать заложенные в Конституции нормы, вносить достойный вклад в развитие малой Родины, созидать на общее благо.

В День Конституции желаем вам веры в будущее и мирного неба над головой! Пусть Россия всегда будет сильной!

Счастья, добра и любви! Успехов во всех начинаниях на благо города-героя Тулы! Вместе мы можем многое.