2018-12-12T09:39:01+03:00
Происшествия

Туляк попался на краже карты, которую владелец забыл в банкомате

Выясняются все детали произошедшего в Туле
Виктория ЯКУШИНА
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Тульские полицейские поймали подозреваемого в совершении кражи.

Как выяснилось, злоумышленник воспользовался неосмотрительностью 46-летнего мужчины.

Тот забыл в банкомате свою карту, которую похититель беспрепятственно и забрал. Ущерб после использования карты мужчиной в личных целях составил более 11 тысяч рублей.

Причастный к краже - 42-летний безработный житель Тулы - был пойман. Он признался стражам порядка в содеянном.

Сейчас в отделе полиции «Центральный» выясняют все детали произошедшего.

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