В Тульской области сгорел одноэтажный дом

СЕГОДНЯ 08:46 2018-12-12T08:49:59+03:00

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11 декабря в п. Бегический Богородицкого района загорелся одноэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 14:08.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В комнате обгорела перегородка. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.