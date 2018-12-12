2018-12-12T08:49:59+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел одноэтажный дом

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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11 декабря в п. Бегический Богородицкого района загорелся одноэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 14:08.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В комнате обгорела перегородка. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.

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