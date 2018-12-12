2018-12-12T08:35:49+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области столкнулись "Тойота Королла" и "Зил"

В ДТП пострадал человек
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 декабря на 283 км трассы М-2 "Крым" столкнулись автомобили "Тойота Королла" и "Зил". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 06:14.

К месту происшествия сразу были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавший.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

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