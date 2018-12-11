2018-12-11T16:50:09+03:00
Общество

Улицы Тулы убирают 120 коммунальных машин

Работы по уборке в Туле ведутся в постоянном режиме
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 11 декабря 2018 года, в Туле проводятся работы по расчистке дорог и тротуаров от снега и наледи.

В уборке задействовано 120 единиц техники и 132 человека. Работы ведутся в постоянном режиме.

Вывоз снега осуществляется с остановочных площадок по проспекту Ленина, Октябрьской, Советской, Красноармейского проспекта, ул. Дм. Ульянова, Болдина, 9 Мая, Металлургов, Кутузова, Пролетарской.

Уборка парковочных карманов проводится по проспекту Ленина, ул. Союзной, Менделеевской, Красноармейскому проспекту.

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