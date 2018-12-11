Открытие главной елки Советского округа Тулы пройдет 19 декабря
Мероприятие состоится на площади Городского концертного зала
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Туляки и гости города приглашаются на торжественное открытие Советского округа Тулы, которое состоится 19 декабря в 12:00 часов.
Детей и взрослых ждет встреча с героями «Сказки о снежинке, которая не тает» Машей Пряниковой и Иваном Самоваровым, а также символом наступающего Нового года.
Дед Мороз и Снегурочка поздравят с туляков с приближающимся праздником.
Также запланирована интерактивная программа для детей: игры, танцы, песни и традиционный хоровод с веселыми скоморохами.
Где еще пройдут новогодние елки 2018-2019 в Туле - читайте здесь.