2018-12-11T16:29:22+03:00
Общество

Открытие главной елки Советского округа Тулы пройдет 19 декабря

Мероприятие состоится на площади Городского концертного зала
Виктория ЯКУШИНА
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Туляки и гости города приглашаются на торжественное открытие Советского округа Тулы, которое состоится 19 декабря в 12:00 часов.

Детей и взрослых ждет встреча с героями «Сказки о снежинке, которая не тает» Машей Пряниковой и Иваном Самоваровым, а также символом наступающего Нового года.

Дед Мороз и Снегурочка поздравят с туляков с приближающимся праздником.

Также запланирована интерактивная программа для детей: игры, танцы, песни и традиционный хоровод с веселыми скоморохами.

Где еще пройдут новогодние елки 2018-2019 в Туле - читайте здесь.

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