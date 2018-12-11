Метеопредупреждение: в Тулу идут туман и мокрый снег

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-11T16:41:45+03:00

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями в Туле и Тульской области

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По данным синоптиков, с 18 часов 11 декабря, с сохранением 12 декабря в отдельных районах Тульской области ожидается туман (видимость 200-500м), слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные накаты.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями в Туле и Тульской области! В случае возникновения ЧП звоните по телефону «01» или с мобильного – «112».