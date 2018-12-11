Афиша новогодних мероприятий в Туле с 10 по 16 декабря

11 Дек. 16:05 2018-12-12T11:30:02+03:00

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Туляков и гостей города ждет насыщенная и интересная программа в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России».

Публикуем подборку событий, которые пройдут с 10 по 16 декабря 2018 года:

- ежедневно с 10.00 до 22.00 - Губернский каток, площадь Ленина;

- с 10 по 13 декабря с 18.00 – музыкальный вечер, зимний кинотеатр на площади Ленина;

- 12 декабря с 16.30 – РЕТРО-ВЕЧЕР – концертно-развлекательная программа, Городской концертный зал, ул. Советская, д. 2, площадь перед ГКЗ;

- 14, 15, 16 декабря с 17.00 – фестиваль новогодних программ городов Тульской области «Тульские секреты», площадь Ленина;

- 14 декабря с 19.00 – открытие альтернативной елки, двор Тульского историко-архитектурного музея, пр. Ленина, д. 27;

- 15 декабря с 12.00 до 18.00 – сварщица Weld Queen создаст арт-объект-елку «Октавы», двор творческого индустриального кластера «Октава», ул. Каминского, д. 24;

- 16 декабря с 11.00 до 18.00 – мастер-классы по сварочному делу с Weld Queen, двор творческого индустриального кластера «Октава», ул. Каминского, д. 24;

- 15 декабря в 10.30 – забег Дедов Морозов, ЦПКиО им. П.П. Белоусова, фонтанная площадь;

- 16 декабря в 11.00 – Арт-встреча «Нитки», ЦПКиО им. П.П. Белоусова, площадка у здания администрации;

- ежедневно с 10.00 до 21.00 - почта Деда Мороза, ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, д. 2.

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Больше о праздновании в Туле — здесь.