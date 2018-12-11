2018-12-11T16:21:09+03:00
Общество

Тула вошла в первую десятку городов России с самым высоким качеством жизни

В рамках исследований учитывались несколько показателей
Виктория ЯКУШИНА
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Городами с самым высоким качеством жизни населения признаны Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

В основу рейтинга легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Также для оценки качества жизни использовали данные Росстата.

Рейтинг составили по следующим параметрам:

- качество медобслуживания,

- состояние дорог,

- развитие культуры и образования,

- работа ЖКХ и объем жилищного строительства,

- работа местной власти,

- оценка населением удобства города для жизни,

- миграционные настроения,

- оценка горожанами уровня своего дохода.

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