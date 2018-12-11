2018-12-11T16:01:03+03:00
Общество

Новогодняя резиденция Левши в Туле откроется 14 декабря

Мероприятие запланировано в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России»
Виктория ЯКУШИНА
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14 декабря 2018 года, в Туле состоится открытие новогодней резиденции Левши в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России». В ней можно будет узнать секреты тульских мастеров, познакомиться с местными ремеслами и промыслами.

В этот день мастера будут готовы раскрыть секреты своих ремесел и обучить им всех желающих. У каждого появится возможность лично познакомиться с Левшой и услышать его рассказ о традициях и обычаях мастеровой Тулы, посетить тульскую кузню, выставку резного наличника, увидеть инструменты и изделия плотников XIX века, современное декорирование деревянных домов.

Продемонстрируют свое мастерство и златокузнецы. Работа, требующая ювелирной точности и художественного вкуса, будет показана старинным способом увеличения деталей – через мелкоскоп.

На праздничной выставке-представлении «...Правда сбудется – не минуется...» гостям представят святочные народные обычаи Тульской области и Центральной России конца XIX – начала XX века, этнографические костюмы, предметы старины и быта. В интерактивной части программы – подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению рождественского ангела и украшению новогодней ёлки.

Старт работы Резиденции Левши - в 16:00.

Подробнее - здесь.

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