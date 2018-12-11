Минобороны РФ передаст Тульской области три мостовых сооружения
Они пригодятся жителям Плавского, Киреевского и Куркинского районов
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В Тульской области пройдет тактико-специальное учение Министерства обороны РФ с мостовыми подразделениями дорожных войск в Тульской области.
В рамках мероприятия будут возведены три мостовые переправы - две автодорожных и одна пешеходная - через реки Плава, Шиворонь и Дон.
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По обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина была достигнута договоренность с Минобороны, и мостовые сооружения после учений будут переданы муниципалитетам. Переправы будут оставлены для удобства жителей Плавского, Киреевского и Куркинского районов.
Отметим, что военные мостовики планируют завершить все работы до 29 декабря.