2018-12-11T15:56:03+03:00
Общество

Минобороны РФ передаст Тульской области три мостовых сооружения

Они пригодятся жителям Плавского, Киреевского и Куркинского районов
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Тульской области пройдет тактико-специальное учение Министерства обороны РФ с мостовыми подразделениями дорожных войск в Тульской области.

В рамках мероприятия будут возведены три мостовые переправы - две автодорожных и одна пешеходная - через реки Плава, Шиворонь и Дон.

.

.

По обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина была достигнута договоренность с Минобороны, и мостовые сооружения после учений будут переданы муниципалитетам. Переправы будут оставлены для удобства жителей Плавского, Киреевского и Куркинского районов.

Отметим, что военные мостовики планируют завершить все работы до 29 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала