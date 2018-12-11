2018-12-11T15:49:50+03:00
Общество

В Туле проходят XIII областные Рождественские чтения

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством образования Тульской области, Тульской и Белевской Епархий Русской Православной Церкви
Виктория ЯКУШИНА
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11 декабря в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского окрылись XIII областные Рождественские чтения «Молодежь: свобода и ответственность».

Представителям Тульской и Белевской епархий были вручены Благодарности Губернатора Тульской области.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алексинский Серафим вручили архиерейские грамоты детям-победителям регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством образования Тульской области, Тульской и Белевской Епархий Русской Православной Церкви.

Завтра на базе Тульской Православной классической гимназии в рамках рождественских образовательных чтений пройдет обсуждение вопросов духовно-нравственного воспитания и образования молодежи.

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