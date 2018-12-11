Главная елка Куликова поля откроется 15 декабря
15 декабря 2018 года состоится торжественное открытие главной елки Куликова поля.
На веселый праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой приглашаются все желающие. Волшебники приготовили для посетителей музея разнообразные новогодние игры, забавы и конкурсы. Также в этот день – песни, танцы, катание на лошадях и открытие куликовской лыжни.
Место проведения мероприятия:
Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом
Дата и время проведения мероприятия:
15 декабря 2018 года в 12:00
Возрастные рекомендации – 0+.
Вход свободный.
Справки по телефонам:
+7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73
e-mail:
visitkp@kulpole.ru
Программа на выходные дни на Куликовом поле 15 и 16 декабря 2018 года - здесь.