2018-12-11T15:40:00+03:00
Общество

Главная елка Куликова поля откроется 15 декабря

Праздничное мероприятие пройдет в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом
Виктория ЯКУШИНА
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15 декабря 2018 года состоится торжественное открытие главной елки Куликова поля.

На веселый праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой приглашаются все желающие. Волшебники приготовили для посетителей музея разнообразные новогодние игры, забавы и конкурсы. Также в этот день – песни, танцы, катание на лошадях и открытие куликовской лыжни.

Место проведения мероприятия:

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Дата и время проведения мероприятия:

15 декабря 2018 года в 12:00

Возрастные рекомендации – 0+.

Вход свободный.

Справки по телефонам:

+7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73

e-mail:

visitkp@kulpole.ru

Программа на выходные дни на Куликовом поле 15 и 16 декабря 2018 года - здесь.

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