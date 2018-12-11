2018-12-11T15:14:45+03:00
Общество

Тульские суворовцы поборолись за звание «Лучший знаток Конституции»

Тульские росгвардейцы провели акцию «Знатоки Конституции РФ»
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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Сотрудники Росгвардии провели викторину «Знатоки Конституции РФ» среди учащихся Тульского суворовского военного училища, посвященную 25-летию Конституции Российской Федерации,

Более 45 суворовцев из команд «Законодатели», «Демократы», «Мы знаем Конституцию», «Говорящие правду» соревновались за кубок победителя и личное первенство на звание «Лучший знаток Конституции», отвечая на самые сложные вопросы представителей Росгвардии.

В период подсчета баллов суворовцам был продемонстрирован фильм Росгвардии, из которого учащиеся узнали о структуре, ее задачах и условиях поступления на службу.

Подводя итоги, организаторы не только наградили победителей и призеров викторины, но и отметили самых активных участников, набравших большее количество баллов.

Победителем викторины стала команда «Демократы», второе место заняла команда с громким названием и не менее высокими амбициями - «Мы знаем конституцию», третье место досталось команде «Закон», участники которой заверили, что в следующий раз обязательно одержат победу. Лучшим «Знатоком Конституции РФ» стал Салих Сулейманов, второе место досталось Всеволоду Наугольному и замкнул тройку победителей Никита Калеватых.

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