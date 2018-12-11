Тульский военкомат разыскивает родственников погибшего краснофлотца

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-11T15:10:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Военный комиссариат ГО город Тула проводит работу по розыску родственников погибших воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В настоящее время разыскиваются родственники Сергея Ивановича Якушина.

Краснофлотец 1922 года рождения проживал по адресу: г. Тула, ул. Пролетарский переулок, д. 4.

Всем, кому известна какая-либо информация о родственниках Сергея Ивановича Якушина, просьба обращаться по адресу: г. Тула, ул. Чапаева, д. 140 (каб. 118).

Телефон: 8(4872)42-05-72.