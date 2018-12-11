Тульский военкомат разыскивает родственников погибшего краснофлотца
Разыскиваются родственники Сергея Ивановича Якушина
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Военный комиссариат ГО город Тула проводит работу по розыску родственников погибших воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В настоящее время разыскиваются родственники Сергея Ивановича Якушина.
Краснофлотец 1922 года рождения проживал по адресу: г. Тула, ул. Пролетарский переулок, д. 4.
Всем, кому известна какая-либо информация о родственниках Сергея Ивановича Якушина, просьба обращаться по адресу: г. Тула, ул. Чапаева, д. 140 (каб. 118).
Телефон: 8(4872)42-05-72.