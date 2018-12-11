В Туле пройдет костюмированная экскурсия «Путешествие в тульскую деревню»

СЕГОДНЯ 14:52 2018-12-11T14:52:20+03:00

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В ходе экскурсии «Путешествие в тульскую деревню» участники познакомятся с жизнью сельского населения Тулы на рубеже 19-20 века. Узнают, как строился быт, что праздновали, как одевались крестьяне, а также об особенностях крестьянской кухни. Экскурсия дополняется мастер-классом по изготовлению традиционной тряпичной куклы. (6+)

Место проведения мероприятия:

Тульский областной краеведческий музей г. Тула, ул. Советская, д. 68

Дата проведения мероприятия:

12 декабря 2018 года

Продолжительность события:

45 минут

Цена:

200 рублей - взрослые

150 рублей - дети, студенты, пенсионеры

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