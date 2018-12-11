В Туле пройдет костюмированная экскурсия «Путешествие в тульскую деревню»
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В ходе экскурсии «Путешествие в тульскую деревню» участники познакомятся с жизнью сельского населения Тулы на рубеже 19-20 века. Узнают, как строился быт, что праздновали, как одевались крестьяне, а также об особенностях крестьянской кухни. Экскурсия дополняется мастер-классом по изготовлению традиционной тряпичной куклы. (6+)
Место проведения мероприятия:
Тульский областной краеведческий музей г. Тула, ул. Советская, д. 68
Дата проведения мероприятия:
12 декабря 2018 года
Продолжительность события:
45 минут
Цена:
200 рублей - взрослые
150 рублей - дети, студенты, пенсионеры
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