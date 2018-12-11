Где 12 декабря в Туле не будет воды
Данное ограничение введено в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ
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12 декабря 2018 года, с 10:00 до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Плеханова д.д.145,143,147,147к2,149,
- ул.Ложевая д.д. 130,130а,130.
Данное ограничение введено в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Ложевая д.130.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.