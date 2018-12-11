2018-12-11T13:12:19+03:00
Происшествия

В Туле поймали торговца марихуаной

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Тульскими полицейскими в поселке Октябрьский был задержан 33-летний житель оружейной столицы - представитель цыганского этноса.

Мужчина подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков на территории Тулы.

В ходе личного досмотра мужчины, а также в его автомобиле стражи порядка нашли два свертка, вероятно, подготовленные для дальнейшей продажи.

Экспертиза показала, что в свертках была марихуана общей массой 13 грамм.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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