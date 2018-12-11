В Туле поймали торговца марихуаной
Возбуждено уголовное дело
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Тульскими полицейскими в поселке Октябрьский был задержан 33-летний житель оружейной столицы - представитель цыганского этноса.
Мужчина подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков на территории Тулы.
В ходе личного досмотра мужчины, а также в его автомобиле стражи порядка нашли два свертка, вероятно, подготовленные для дальнейшей продажи.
Экспертиза показала, что в свертках была марихуана общей массой 13 грамм.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.