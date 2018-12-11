2018-12-11T12:58:37+03:00
Происшествия

При пожаре в доме в Новомосковске нашли тело 70-летнего мужчины

Следователем назначена судмедэкспертиза для выяснения причины смерти пострадавшего
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара.

Возгорание в одной из квартир дома 2/29 по улице Свердлова города Новомосковска произошло ночью 11 декабря 2018 года.

После тушения пожара в квартире нашли тело 70-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Следователем было осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза для выяснения причины смерти пострадавшего.

Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главная елка Куликова поля откроется 15 декабря
Тульские суворовцы поборолись за звание «Лучший знаток Конституции»
Тульский военкомат разыскивает родственников погибшего краснофлотца
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут тулякам создать новогоднее настроение
В Туле пройдет костюмированная экскурсия «Путешествие в тульскую деревню»
Где 12 декабря в Туле не будет воды
В Туле поймали торговца марихуаной
Имущество тульских должников уйдет с молотка
Двое 20-летних парней избили и ограбили мужчину и женщину в Алексине
Туляк стал жертвой "автомобильных мошенников"
В ДТП с пассажирской маршруткой под Тулой пострадали люди
12 человек тушили пожар в доме в тульском Рудаково
На автодороге "Щекино-Ломинцево" столкнулись два авто
В Куркинском районе прекратили незаконную добычу песка
В Тульской области заменили новое оборудование детской площадки после обнаруженных нарушений
12 декабря передвижная приемная будет работать на территории Привокзального округа
В Тульской области после обращения к губернатору кровлю дома отремонтируют на 16 лет раньше
В Туле с кладбищ вывезли 10 кубометров мусора
«Ростелеком» представил бизнесу услуги управляемой печати