При пожаре в доме в Новомосковске нашли тело 70-летнего мужчины
Следователем назначена судмедэкспертиза для выяснения причины смерти пострадавшего
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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара.
Возгорание в одной из квартир дома 2/29 по улице Свердлова города Новомосковска произошло ночью 11 декабря 2018 года.
После тушения пожара в квартире нашли тело 70-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.
Следователем было осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза для выяснения причины смерти пострадавшего.
Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.