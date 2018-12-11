При пожаре в доме в Новомосковске нашли тело 70-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 12:57 2018-12-11T12:58:37+03:00

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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара.

Возгорание в одной из квартир дома 2/29 по улице Свердлова города Новомосковска произошло ночью 11 декабря 2018 года.

После тушения пожара в квартире нашли тело 70-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Следователем было осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза для выяснения причины смерти пострадавшего.

Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.