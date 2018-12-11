2018-12-11T12:52:58+03:00
Общество

Имущество тульских должников уйдет с молотка

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию
Виктория ЯКУШИНА
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Судебные приставы-исполнители в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на различные категории имущества, принадлежащего должникам, в целях дальнейшей его реализации.

Арест имущества побуждает должников к исполнению требований исполнительных документов и, как следствие, является эффективным средством повышения исполнения судебных актов и актов иных органов даже в том случае, когда имущество в конечном итоге на реализацию не передается.

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 13 декабря 2018 года в 11:00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 б.

На торги выставлено:

недвижимое и движимое заложенное и незаложенное имущество на сумму 30 млн 366 тыс. рублей (автомобили, жилой дом, оборудование для кафе, нежилое помещение, земельный участок для детского лагеря отдыха, сельскохозяйственная техника).

Также торги состоятся 14 декабря 2018 года в 11:00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 б.

На торги выставлено:

движимое и недвижимое заложенное и незаложенное имущество на сумму 4 млн 941 тыс. рублей (автомобили, земельные участки, трактор, грузовой тягач).

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