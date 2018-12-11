Двое 20-летних парней избили и ограбили мужчину и женщину в Алексине
Выясняются все детали произошедшего в Тульской области
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Сотрудниками полиции в городе Алексине Тульской области пойманы двое подозреваемых в грабежах.
Как выяснилось, жертвами злоумышленников стали 28-летняя женщина и 36-летний мужчина.
Похитители напади на них на улице города среди ночи и стали избивать, а после ограбили.
У женщины отняли куртку и 3700 рублей, а у мужчины – куртку, мобильник и банковскую карту.
В кратчайшие сроки полицейским удалось поймать злоумышленников.
Двое 20-летних безработных местных жителей признались в грабежах.
В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» выясняют все детали произошедшего.