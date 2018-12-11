2018-12-11T11:40:57+03:00
Происшествия

Двое 20-летних парней избили и ограбили мужчину и женщину в Алексине

Выясняются все детали произошедшего в Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудниками полиции в городе Алексине Тульской области пойманы двое подозреваемых в грабежах.

Как выяснилось, жертвами злоумышленников стали 28-летняя женщина и 36-летний мужчина.

Похитители напади на них на улице города среди ночи и стали избивать, а после ограбили.

У женщины отняли куртку и 3700 рублей, а у мужчины – куртку, мобильник и банковскую карту.

В кратчайшие сроки полицейским удалось поймать злоумышленников.

Двое 20-летних безработных местных жителей признались в грабежах.

В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» выясняют все детали произошедшего.

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