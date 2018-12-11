2018-12-11T11:31:57+03:00
Происшествия

Туляк стал жертвой "автомобильных мошенников"

Полицейские выясняют все детали произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
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Полицескими в Тульской области был зарегистрирован новый для региона вид мошенничества. Жертвой его стал житель Тулы.

Мужчина обратился в фирму, которая предлагала посреднические услуги при продаже автомобиля. Организация снимала офис в Привокзальном округе Тулы и ранее не была известна туляку.

Автолюбитель оставил в фирме ключи от своей машины, подписав документы, позволяющие распоряжаться машиной, а спустя неделю выяснил, что в офисе, куда он раньше обращался, никого уже нет. На телефонные звонки мужчины ответа нет.

Так мужчина и остался без автомибиля и денег, которые он хотел за него выручить.

- В настоящее время полицейские выясняют все детали произошедшего и принимают меры для установления личностей и местонахождения граждан, с которыми мужчина общался в так называемом «офисе фирмы», - сообщили в пресс-службу УМВД России по Тульской области.

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