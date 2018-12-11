12 человек тушили пожар в доме в тульском Рудаково

11 Дек. 10:59 2018-12-11T11:00:33+03:00

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11 декабря 2018 года в 07:34 на улице Трудовая поселка Рудаково города Тулы загорелся дом.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-19, ОП ПСЧ-1 и ОП ПСЧ-5.

Пламя удалось понасить за 8 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия прогорело перекрытие между 1-м и 2-м этажом, остальные помещения закоптились.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Туле выясняется.