12 человек тушили пожар в доме в тульском Рудаково
Причина пожара в Туле выясняется
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11 декабря 2018 года в 07:34 на улице Трудовая поселка Рудаково города Тулы загорелся дом.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-19, ОП ПСЧ-1 и ОП ПСЧ-5.
Пламя удалось понасить за 8 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия прогорело перекрытие между 1-м и 2-м этажом, остальные помещения закоптились.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Туле выясняется.