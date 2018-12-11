СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-11T10:25:45+03:00

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В Тульской области заменили новое оборудование детской площадки после обнаруженных нарушений.

Жители д. Бродиловка Тепло-Огаревского района в своем письме к главе региона рассказали о том, что летом по проекту «Народный бюджет» в населенном пункте установили детскую площадку. Однако в ноябре без объяснения причин все снаряды, кроме двух качелей, демонтировали и установили другие, меньшего размера.

По словам главы администрации района Андрея Фитисова, в ходе проверки выяснилось, что площадка не соответствует требованиям техзадания муниципального контракта. Поэтому оборудование было демонтировано и заменено.

Глава региона подчеркнул, что администрация как заказчик должна контролировать исполнение контракта на всех этапах и выстраивать более тесный диалог с жителями.