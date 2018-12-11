2018-12-11T10:03:05+03:00
Общество

12 декабря передвижная приемная будет работать на территории Привокзального округа

Виктория ЯКУШИНА
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Обращения граждан в Туле будут приниматься с 10:00, 12 декабря 2018 года, по адресу: Привокзальный округ, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2, площадь перед ДК «Косогорец».

Напомним, с июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города.

Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

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