2018-12-11T10:43:16+03:00
Общество

В Тульской области после обращения к губернатору кровлю дома отремонтируют на 16 лет раньше

Капремонт проведут уже в следующем году
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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10 декабря в ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей.

Жители одного из домов п. Бобрики Белевского района написали о плохом состоянии кровли. Ее капитальный ремонт запланирован только в 2035 году.

Алексей Дюмин поручил министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко выполнить капремонт в следующем году.

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