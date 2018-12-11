В Тульской области после обращения к губернатору кровлю дома отремонтируют на 16 лет раньше
Капремонт проведут уже в следующем году
Фото: Правительство Тульской области
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10 декабря в ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей.
Жители одного из домов п. Бобрики Белевского района написали о плохом состоянии кровли. Ее капитальный ремонт запланирован только в 2035 году.
Алексей Дюмин поручил министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко выполнить капремонт в следующем году.