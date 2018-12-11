В Туле при прокладке коммуникаций к магазину повредили асфальтовое покрытие
Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона
Фото: Правительство Тульской области
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В Туле при прокладке коммуникаций к строящемуся магазину повредили асфальтовое покрытие. Обращение жительницы областного центра было озвучено 10 декабря в ходе еженедельного оперативного совещания. По словам тулячки, магазин построен, но дорога до сих пор не приведена в порядок.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратил внимание всех глав муниципалитетов на недопустимость небрежного отношения к проводимым ремонтным работам, а также выразил недовольство тем, что местные руководители нередко не желают доводить дело до конца.