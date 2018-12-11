2018-12-11T09:39:28+03:00
Происшествия

На Ложевой в Туле иномарка протаранила ограждение: двое пострадали

Пострадавшие в ДТП в Туле были госпитализированы
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по тульской областиФото: УГИБДД России по тульской области
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10 декабря 2018 года, в 23:00 на улице Ложевая в Туле произошло ДТП.

24-летний молодой человек на автомобиле «Саманд Ходро», без водительских прав, не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир - 23-летний молодой человек - с различными травмами были госпитализированы.

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