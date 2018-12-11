Горящую баню в Большой Туле тушили 12 пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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10 декабря в с. Хрущево на ул. Центральной загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 12:46.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 11 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Баня сгорела полностью. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.