2018-12-11T08:46:03+03:00
Происшествия

Горящую баню в Большой Туле тушили 12 пожарных

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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10 декабря в с. Хрущево на ул. Центральной загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 12:46.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 11 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Баня сгорела полностью. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.

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