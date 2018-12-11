В Ефремове на Тульском шоссе сгорела дача

11 Дек. 08:19 2018-12-11T08:20:39+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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10 декабря в Ефремове на Тульском шоссе загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:54.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 2 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако дача сгорела. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.