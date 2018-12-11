В Тульской области семь пожарных тушили горящий дом

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-11T08:14:28+03:00

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11 декабря в Новомосковске на ул. Свердлова загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:25.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. В комнате обгорел диван, закоптились стены и потолок по площади квартиры. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.