2018-12-10T16:39:14+03:00
Происшествия

Туляк отправится в колонию за кражу ноутбука, видеорегистратора и навигатора

У мужчины изъято похищенное
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу. 29-летнего, неоднократно судимого жителя Тулы обвиняют в кражах.

В отделении Пенсионного Фонда РФ по Тульской области на ул. Л. Толстого мужчина разгружал офисную бумагу. Закончив работу и, воспользовавшись отсутствием охранника на посту, он украл из шкафа сумку с ноутбуком, а затем скрылся с похищенным с места преступления. Ущерб составил 20 000 рублей.

Спустя несколько недель на ул. Кирова мужчина разбил стекло передней пассажирской двери автомобиля «Hyandai Сreta». Через образовавшееся отверстие он проник внутрь и украл видеорегистратор. С похищенным мужчина с места преступления скрылся. Материальный ущерб оценили в 4 000 рублей.

В тот же день он вскрыл дверь «Lada Largus» и тем же способом украл навигатор и видеорегистратор. В этом случае ущерб составил 5100 рублей. У мужчины изъято похищенное. Гражданский иск по делу не заявлен.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено 2 года в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура области.

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