2018-12-10T16:29:52+03:00
Спорт

Тульские спортсменки завоевали медали Первенства и Чемпионата ЦФО по самбо

Таким образом спортсменки отобрались на Первенство России
Виктория ЯКУШИНА
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7 декабря 2018 года, в деревне Петровское Серпуховского района завершились первенство ЦФО среди юниорок и чемпионат ЦФО среди женщин по самбо.

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов: Московской, Тульской, Курской, Липецкой, Белгородской области и других регионов.

По итогам соревнований спортсменки спортивной школы «Восток» завоевали медали:

1 место: Екатерина Сазонова

3 место: Александра Сидякина.

Таким образом спортсменки отобрались на Первенство России.

Отметим, что девушки тренируются у С.Л. Абрамова и Е.В. Сидякина.

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