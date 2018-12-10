Тульские спортсменки завоевали медали Первенства и Чемпионата ЦФО по самбо
Таким образом спортсменки отобрались на Первенство России
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7 декабря 2018 года, в деревне Петровское Серпуховского района завершились первенство ЦФО среди юниорок и чемпионат ЦФО среди женщин по самбо.
В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов: Московской, Тульской, Курской, Липецкой, Белгородской области и других регионов.
По итогам соревнований спортсменки спортивной школы «Восток» завоевали медали:
1 место: Екатерина Сазонова
3 место: Александра Сидякина.
Таким образом спортсменки отобрались на Первенство России.
Отметим, что девушки тренируются у С.Л. Абрамова и Е.В. Сидякина.