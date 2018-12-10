В Тульском кремле пройдет спектакль «Новый год. Перезагрузка»

10 Дек. 16:20 2018-12-10T16:20:12+03:00

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В декабре 2018 – январе 2019 года Филиал Тульского музейного объединения музей «Тульский кремль» приглашает на Новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка».

В Новогодней столице России, в городе Туле, в Тульском Кремле, в гостиной Деда Мороза поселилась вся снежная семья Мороза Ивановича – много у них с Бабушкой Зимой внучат-снеженят! А самая младшенькая – непослушная Снежаночка, которая решила устроить Новому Году перезагрузку! А что из этого получилось, вы узнаете сами, ведь вы можете стать участниками всех этих невероятных событий! Вы увидите старую сказку на новый лад, познакомитесь с необычными персонажами, увидите давно знакомых и любимых героев в неожиданных образах! А вокальные, театральные и цирковые номера со спецэффектами сделают представление незабываемым! Не забудьте взять с собой улыбки и хорошее настроение!

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