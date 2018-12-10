2018-12-10T16:11:05+03:00
Происшествия

Тулячка попалась на краже четырех пакетов кофе и бальзама для тела

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы
Виктория ЯКУШИНА
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В Щекино 52-летняя женщина осуждена за кражу из магазина.

Как выяснилось, 9 августа 2018 года, осужденная находилась в торговом зале супермаркета в поселке Ломинцевский Щекинского района Тульской области. Оттуда она тайно похитила четыре пакета кофе, лак для волос, четыре упаковки крема и одну упаковку бальзама для тела. Все это женщина вынесла из торговой точки под своей одеждой.

Часть похищенного впоследствии была изъята сотрудниками полиции дома у осужденной. Оставшуюся сумму причиненного ущерба подсудимая возместила добровольно.

С учетом отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива преступления, тулячке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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