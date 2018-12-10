2018-12-10T15:38:40+03:00
Досуг

В тульском ТЮЗе пройдет веселая интермедия у новогодней елки

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Веселая интермедия у новогодней елки в Туле - это праздничное мероприятие, где детей ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. (0+)

Место проведения мероприятия:

Тульский областной театр юного зрителя

(г. Тула, ул. Коминтерна, д. 2)

Дата и время проведения мероприятия:

19 декабря 2018 года - 11 января 2019 года

Телефон:

8 (4872) 56-96-66

Цена билетов:

стоимость посещения мероприятия входит в билет на спектакль

Больше о праздновании в Туле — здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле будет работать резиденция Деда Мороза
Туляк отправится в колонию за кражу ноутбука, видеорегистратора и навигатора
Тульские спортсменки завоевали медали Первенства и Чемпионата ЦФО по самбо
В Тульском кремле пройдет спектакль «Новый год. Перезагрузка»
Тулячка попалась на краже четырех пакетов кофе и бальзама для тела
Тулячка ударила свою мать ножом в ходе ссоры
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
В Туле ввели в эксплуатацию второй корпус жилого комплекса «Вертикаль»
В историческом центре Тулы продолжается реализация масштабного проекта по ревитализации
В 2019 году администрация Тулы планирует приобрести 140 квартир для переселения из аварийных домов
В Туле стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ 2019
Тульская область получила грант почти на полмиллиарда рублей
Тульский «Арсенал» сыграет с грозненским «Ахматом»
В Туле прошел фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»