В тульском ТЮЗе пройдет веселая интермедия у новогодней елки
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Веселая интермедия у новогодней елки в Туле - это праздничное мероприятие, где детей ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. (0+)
Место проведения мероприятия:
Тульский областной театр юного зрителя
(г. Тула, ул. Коминтерна, д. 2)
Дата и время проведения мероприятия:
19 декабря 2018 года - 11 января 2019 года
Телефон:
8 (4872) 56-96-66
Цена билетов:
стоимость посещения мероприятия входит в билет на спектакль
Больше о праздновании в Туле — здесь.