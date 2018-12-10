2018-12-10T15:38:40+03:00
Досуг

В тульском ТЮЗе пройдет веселая интермедия у новогодней елки

Виктория ЯКУШИНА
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Веселая интермедия у новогодней елки в Туле - это праздничное мероприятие, где детей ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. (0+)

Место проведения мероприятия:

Тульский областной театр юного зрителя

(г. Тула, ул. Коминтерна, д. 2)

Дата и время проведения мероприятия:

19 декабря 2018 года - 11 января 2019 года

Телефон:

8 (4872) 56-96-66

Цена билетов:

стоимость посещения мероприятия входит в билет на спектакль

Больше о праздновании в Туле — здесь.

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