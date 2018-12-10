2018-12-10T15:03:57+03:00
Происшествия

Тулячка ударила свою мать ножом в ходе ссоры

Приговором суда ей назначено наказание
Виктория ЯКУШИНА
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27-летняя жительница Тулы осуждена за причинение ножевого ранения своей матери.

Как выяснилось, ночью 9 сентября 2018 года, женщина была дома вместе со своей матерью.

В ходе внезапно возникшего конфликта, дочь взяла со стола кухонный нож и ударила мать лезвием в шею и плечо.

В результате женщине была причинена колото-резаная рана.

В судебном заседании тулячка признала свою вину в содеянном в полном объеме.

Приговором суда ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Иск прокурора в интересах Территориального Фонда обязательного медицинского страхования о взыскании с осужденной 15 292 рубля 69 копеек, затраченных на лечение потерпевшей, удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

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