2018-12-10T15:03:57+03:00
Происшествия

Тулячка ударила свою мать ножом в ходе ссоры

Приговором суда ей назначено наказание
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

27-летняя жительница Тулы осуждена за причинение ножевого ранения своей матери.

Как выяснилось, ночью 9 сентября 2018 года, женщина была дома вместе со своей матерью.

В ходе внезапно возникшего конфликта, дочь взяла со стола кухонный нож и ударила мать лезвием в шею и плечо.

В результате женщине была причинена колото-резаная рана.

В судебном заседании тулячка признала свою вину в содеянном в полном объеме.

Приговором суда ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Иск прокурора в интересах Территориального Фонда обязательного медицинского страхования о взыскании с осужденной 15 292 рубля 69 копеек, затраченных на лечение потерпевшей, удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала