2018-12-10T14:43:17+03:00
Общество

В Туле ввели в эксплуатацию второй корпус жилого комплекса «Вертикаль»

10 декабря министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко провела выездное совещание на строительной площадке
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

В Туле ввели в эксплуатацию второй корпус ЖК «Вертикаль». жЖлой комплекс состоит из 5 домов, в которых более 1200 квартир.

Изначально сдача первых двух домов была запланирована на 31 марта 2017 года. Однако, по словам начальника инспекции региона по государственному архитектурно-строительному надзору Сергея Гончарова, объект превратился в долгострой. Дата ввода в эксплуатацию неоднократно переносилась.

Первый корпус комплекса был сдан в октябре 2018 года, разрешение на ввод в эксплуатацию второго получено 6 декабря. Застройщик передает ключи от квартир дольщикам. В данный момент проводится итоговая проверка третьего корпуса, она завершится до конца года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле будет работать резиденция Деда Мороза
Туляк отправится в колонию за кражу ноутбука, видеорегистратора и навигатора
Тульские спортсменки завоевали медали Первенства и Чемпионата ЦФО по самбо
В Тульском кремле пройдет спектакль «Новый год. Перезагрузка»
Тулячка попалась на краже четырех пакетов кофе и бальзама для тела
В тульском ТЮЗе пройдет веселая интермедия у новогодней елки
Тулячка ударила свою мать ножом в ходе ссоры
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
В историческом центре Тулы продолжается реализация масштабного проекта по ревитализации
В 2019 году администрация Тулы планирует приобрести 140 квартир для переселения из аварийных домов
В Туле стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ 2019
Тульская область получила грант почти на полмиллиарда рублей
Тульский «Арсенал» сыграет с грозненским «Ахматом»
В Туле прошел фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»