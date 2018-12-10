2018-12-10T14:43:17+03:00
Общество

В Туле ввели в эксплуатацию второй корпус жилого комплекса «Вертикаль»

10 декабря министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко провела выездное совещание на строительной площадке
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Туле ввели в эксплуатацию второй корпус ЖК «Вертикаль». жЖлой комплекс состоит из 5 домов, в которых более 1200 квартир.

Изначально сдача первых двух домов была запланирована на 31 марта 2017 года. Однако, по словам начальника инспекции региона по государственному архитектурно-строительному надзору Сергея Гончарова, объект превратился в долгострой. Дата ввода в эксплуатацию неоднократно переносилась.

Первый корпус комплекса был сдан в октябре 2018 года, разрешение на ввод в эксплуатацию второго получено 6 декабря. Застройщик передает ключи от квартир дольщикам. В данный момент проводится итоговая проверка третьего корпуса, она завершится до конца года.

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