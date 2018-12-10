2018-12-10T14:19:47+03:00
Общество

В историческом центре Тулы продолжается реализация масштабного проекта по ревитализации

Виктория ЯКУШИНА
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В понедельник, 10 декабря 2018 года, на оперативном совещании в администрации Тулы рассмотрели вопрос о благоустройстве исторического центра города.

Облагораживание территории, включенной в программу ревитализации, началось еще в сентябре текущего года. Были обследованы кварталы и сформирована обобщенная дорожная карта реконструкции.

Согласно плану, зачищен участок, прилегающий к Староникитской церкви на ул. Никитской, убраны поросль и стихийные свалки вокруг памятника архитектуры XVIII века – усадьбы Ливенцева, облагорожены улицы Дзержинского, Менделевская, Р. Люксембург и Советская (снесены ветхие сараи, удалены аварийные деревья и дикая поросль).

На предстоящей неделе будет завершен снос ветхого ограждения, между домами № 108 и 106 по ул. Советской, на месте старого забора установят временное ограждение из металлических секций. В ближайших планах зачистка пустыря на территории в районе домов 1-3 по ул. Войкова, с вырубкой поросли, ликвидацией стихийных свалок и удалением аварийных деревьев; снос сараев на Никитской, 7 (38 построек) и хозпостроек на ул. Советской,73.

– Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин ставит задачу превратить историческое ядро Тулы в настоящий центр притяжения, который будет интересен и комфортен и жителям города, и туристам. Разработана дорожная карта, которая включает в себя целый комплекс мероприятий по благоустройству, - прокомментировал глава Тулы Юрий Цкипури. - Реализация масштабного проекта по ревитализации вдохнет новую жизнь в историческое наследие города оружейников с учетом современных реалий.

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