В 2019 году администрация Тулы планирует приобрести 140 квартир для переселения из аварийных домов

СЕГОДНЯ 14:12 2018-12-10T14:36:14+03:00

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Вопрос ликвидации ветхого и аварийного фонда и переселения людей в благоустроенные квартиры является для Тулы одним из приоритетных.

По состоянию на сегодняшний день на территории муниципального образования находится 290 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, площадь помещений подлежащих отселению в данных домах составляет 81 тысячу квадратных метров, в них продолжают проживать более 3 тысяч семей.

285 домов из данного числа были признаны аварийными на 1 января 2018 года, площадь помещений данных домов составляет 75 тысяч квадратных метров.

В 2018 году при поддержке Губернатора Тульской области Алексея Дюмина была заработана региональная программа переселения. В настоящее время общий объем финансирования региональной программы переселения составил 625 млн руб. (357 млн руб. – бюджет города Тулы; 268 млн рублей – бюджет области).

За 2018-2019 годы будет отселено 281 семья из 35 аварийных домов (204 квартиры будут приобретены в текущем году и 77 в 2019 году). По итогам данной работы будет снесено 11 тысяч квадратных метров жилья.

На сегодняшний день заключены муниципальные контракты на приобретение 204 квартир.

Таким образом, завершить отселение граждан из аварийных домов с учетом всех юридических действий планируется до 1 сентября 2019 года.

На сегодняшний день из 204 приобретаемых в 2018 году квартир:

- У застройщика «Компания ВИТЭСС» приобретено 8 квартир на ул. Генерала Маргелова, все они переданы жителям.

- «Ин-Групп» из 69 квартир в микрорайоне Левобережный, принято и зарегистрировано в муниципальную собственность 48 квартир, предоставлено гражданам 12 из них, оставшаяся 21 квартира будет принята и зарегистрированы в собственность города до конца 2018 года.

- ЗАО «Внешстрой» 108 квартир в микрорайоне Скуратовский будут приняты и зарегистрированы в собственность до конца 2018 года.

- АО «Инвестиционно-строительная компания» 14 квартир в ЖК «Александровский парк» будут приняты и зарегистрированы в собственность до конца 2018 года.

- «Баал-Логистик, приняты и зарегистрированы в муниципальную собственность 5 квартир на ул. Дружбы, все они будут предоставлены гражданам до конца 2018 года.

В 2019 году администрацией города Тулы планируется за счет собственных средств приобрести 140 квартир для полного отселения 11 аварийных домов. Общий объем финансирования из муниципального бюджета составит 247 млн рублей.